Российский журналист Невзоров вместе с супругой получили украинское гражданство

Александр Невзоров и его супруга Лидия Невзорова получили гражданство Украины. Соответствующий указ был подписан Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил сам Невзоров, а также советник Министра обороны Украины Антон Геращенко. Он подчеркнул, что гражданство российскому журналисту предоставили "за высокие заслуги перед нашим государством".

Внимание Россия объявила в розыск журналиста Невзорова

Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной. Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и за правдивую оценку реальной ситуации,

– говорится в сообщении.

Впоследствии эту информацию ВВС подтвердил еще один советник главы МВД Виктор Андрусив.

Невзоров заявил, что становится на сторону жертвы

Сам Невзоров комментируя получение гражданства, отметил, что стал на сторону жертвы.

Да, стать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще стать в ряд расстрельников. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта нет. Я стаю на сторону жертвы,

– заявил Невзоров.

По его словам, он "благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины", что позволили ему "занять среди них место".

Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые еще обойдется выходка диктатора,

– добавил Невзоров.

Ранее российские СМИ распространили скриншот документа МИД Украины с запросом на проверку публициста и его супруги, в том числе по базе Интерпола.

Запрос проверки Интерпола Невзорова и его супруги / Скриншот российские СМИ

Невзоров в розыске России

С начала полномасштабного вторжения Невзоров осуждает действия России и поддерживает Украину и ВСУ.

В марте в России против Невзорова было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стало то, что в своих соцсетях Невзоров опубликовал информацию об обстреле Россией роддома в Мариуполе.

Известно, что журналист покинул территорию России. Его объявили в розыск. 6 мая Московский суд заочно арестовал журналиста Невзорова по делу о якобы фейке в отношении российских военных

Коротко о Невзорове

Александру Невзорову 63 года, он известный российский блогер и журналист. В 1993-2007 годах был депутатом российской госдумы.

Имеет довольно неоднозначную скандальную репутацию времен перестройки и 90-х. Его программа "600 секунд" была едва ли не самой рейтинговой на экранах России. Более того, его даже записали в Книгу Рекордов Гиннеса.

В последние годы не работал журналистом, а был известен как блогер. Или же его приглашали на эфиры оппозиционные СМИ. Невзоров ведет свой YouTube канал, где критикует российские власти, действия российской армии и большинство своих выпусков заканчивает словами "Слава Украине".

Невзоров отмечал, что режим Путина сломает себе шею, а поможет ему война против Украины. Само же вторжение на территорию нашей страны он назвал "глупым, преступным и шизофреничным".

В свое время Невзоров был приближен к Владимиру Путину – в 2012 году он стал его доверенным лицом.

В то же время, он не поддерживал аннексию Крыма. Еще тогда российский журналист заметил, что это станет началом "беды для России".

К слову, Невзоров еще в мае 2021 года заявлял о намерениях Путина вторгнуться в Украину.

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