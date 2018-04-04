Российский адвокат пояснил, что вынуждает Путина идти на уступки Украине

Дело об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании провоцирует президента Российской Федерации Владимира Путина идти на уступки относительно обмена заключенными украинцами.

Об этом заявил российский адвокат Марк Фейгин, передает "Радио Свобода".

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Именно дело Скрипаля провоцирует его идти на уступки. Но не на самые принципиальные. Ну, отдал он одного, двух, трех, а затем еще пятерых взял. Запуск этой ситуации не связан с большими издержками для Кремля и для самого Путина, но дает сигнал, что Москва все же готова как-то урегулировать отдельные направления в отношениях с Западом, в частности гуманитарные – что касается политзаключенных,

– рассказал юрист.

Кроме того, Фейгин отметил, что переговоры по обмену пленными идут на высшем уровне. Они могут дать результат уже летом этого года.

"Последствия уже есть – есть определенное укрупнение ситуации, идут переговоры. И приезд Макрона в конце мая на санкт-петербургский форум может ознаменовать конфиденциальные, конечно, договоренности о судьбе Романа Сущенко и возможности его возвращения в Киев. Это очень реально (Сущенко летом этого года будет в Украине – "24")", – рассказал Фейгин.

По его словам, за Сущенко готовы отдать кого-то из числа 10 "самых ударных" российских военнослужащих, которые под судом и следствием в Украине.

В то же время, украинского режиссера Олега Сенцова, который является политзаключенным в России, Путин пока не хочет менять из своих соображений.

"Все сошлось клином на Сенцове. Его просто не хочет отдавать Путин по каким-то своим причинам, которые до конца нам неизвестны. Путин не хочет отдавать Сенцова, как минимум, первым. Возможно, обмен Сущенко станет толчком к тому, что процесс обменов восстановится. Он фактически остановлен с 2016 года. Возможно, Сущенко станет пилотной историей, после которой тот же Кольченко, Сенцов, Карпюк, другие могут получить шанс", – подчеркнул Фейгин.

Напомним, ранее адвокат Марк Фейгин заявил, что на него оказывают значительное давление в деле незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко.