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Російський адвокат пояснив, що змушує Путіна йти на поступки Україні

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Справа Скрипаля змушує Путіна йти на поступки щодо українських політв'язнів у РФ
Справа Скрипаля змушує Путіна йти на поступки щодо українських політв'язнів у РФ / Фото з відкритих джерел

Справа щодо отруєння екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії провокує президента Російської Федерації Володимира Путіна йти на поступки щодо обміну ув'язненими українцями.

Про це заявив російський адвокат Марк Фейгін, передає "Радіо Свобода".

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Саме справа Скрипаля провокує його йти на поступки. Але не на найпринциповіші. Ну, віддав він одного, двох, трьох, а потім ще п'ятьох взяв. Запуск цієї ситуації не пов'язаний з великими витратами для Кремля і для самого Путіна, але дає сигнал, що Москва все ж готова якось врегулювати окремі напрямки в стосунках із Заходом, зокрема гуманітарні – що стосується політв'язнів,
– розповів юрист.

Окрім того, Фейгін зазначив, що переговори щодо обміну полоненими йдуть на вищому рівні. Вони можуть дати результат уже влітку цього року.

"Наслідки вже є – є певне укрупнення ситуації, йдуть переговори. І приїзд Макрона в кінці травня на санкт-петербурзький форум може ознаменувати конфіденційні, звичайно, домовленості про долю Романа Сущенка та можливості його повернення в Київ. Це дуже реально (Сущенко влітку цього року буде в Україні – "24")", – розповів Фейгін.

За його словами, за Сущенка готові віддати когось із числа 10 "найударніших" російських військовослужбовців, які під судом і слідством в Україні.

Водночас, українського режисера Олега Сенцова, який є політв'язнем у Росії, Путін поки не хоче обмінювати зі своїх міркувань.

"Все зійшлося клином на Сенцові. Його просто не хоче віддавати Путін з якихось своїх причин, які до кінця нам невідомі. Путін не хоче віддавати Сенцова, як мінімум, першим. Можливо, обмін Сущенка стане поштовхом до того, що процес обмінів відновиться. Він фактично зупинений з 2016 року. Можливо, Сущенко стане пілотною історією, після якої той же ж Кольченко, Сенцов, Карп’юк, інші можуть отримати шанс", – наголосив Фейгін.

Нагадаємо, раніше адвокат Марк Фейгін заявив, що на нього чинять неабиякий тиск у справі незаконно ув'язненого у Росії українського журналіста Романа Сущенка .

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Українці в полоні РФ Марк Фейгін Отруєння Сергія Скрипаля Роман Сущенко Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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