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      Порошенко будет защищать адвокат из России

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      Илья Новиков в суде будет защищать Петра Порошенко
      Илья Новиков в суде будет защищать Петра Порошенко / ostro.org

      Пятый президент Украины приобщил к своей защите в открытых против него уголовных процессах известного российского адвоката Илью Новикова. Правозащитник известен своим участием в резонансных политически мотивированных делах против украинских граждан на территории России.

      Такое решение было принято из-за якобы решение ГБР "обратиться за правовой помощью к России", заявили в партии "Европейская солидарность".

      К слову: Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР: на этот раз дело касалось поездки на Мальдивы

      В такой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным. К слову, Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан – пленников Кремля,
      – пояснили в политической партии.

      Что известно о правозащитной деятельности Новикова?
      По-настоящему известным в Украине адвокат Илья Новиков стал после защиты Надежды Савченко в российских судах. Ради своей полузащитной он менее чем за 2 года выучил украинский язык. Впоследствии другие российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов обвинили его во вмешательстве во внутренние дела Украины.

      Кроме Надежды Савченко, представлял интересы и других украинских пленников Кремля. Среди них – Николай Карпюк, Станислав Клих, Алексей Чирний, Валентин Выговский, Игорь Кияшко и пленные моряки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украинцы в плену РФ Илья Новиков
      Источник: 24 канал
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