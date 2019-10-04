Порошенко будет защищать адвокат из России

Пятый президент Украины приобщил к своей защите в открытых против него уголовных процессах известного российского адвоката Илью Новикова. Правозащитник известен своим участием в резонансных политически мотивированных делах против украинских граждан на территории России.

Такое решение было принято из-за якобы решение ГБР "обратиться за правовой помощью к России", заявили в партии "Европейская солидарность".

К слову: Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР: на этот раз дело касалось поездки на Мальдивы

В такой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным. К слову, Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан – пленников Кремля,

– пояснили в политической партии.

Что известно о правозащитной деятельности Новикова?

По-настоящему известным в Украине адвокат Илья Новиков стал после защиты Надежды Савченко в российских судах. Ради своей полузащитной он менее чем за 2 года выучил украинский язык. Впоследствии другие российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов обвинили его во вмешательстве во внутренние дела Украины.



Кроме Надежды Савченко, представлял интересы и других украинских пленников Кремля. Среди них – Николай Карпюк, Станислав Клих, Алексей Чирний, Валентин Выговский, Игорь Кияшко и пленные моряки.