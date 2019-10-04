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      Російський адвокат Савченко, Клиха і Карпюка захищатиме Порошенка

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      Ілля Новіков у суді захищатиме Петра Порошенка
      Ілля Новіков у суді захищатиме Петра Порошенка / ostro.org

      П'ятий президент України долучив до свого захисту у відкритих проти нього кримінальних провадженнях відомого російського адвоката Іллю Новікова. Правозахисник відомий своєю участю у резонансних політично вмотивованих справах проти українських громадян на території Росії.

      Таке рішення було ухвалене через буцімто рішення ДБР "звернутися за правовою допомогою до Росії", заявили у партії "Європейська солідарність".

      До слова: Порошенко вкотре проігнорував допит у ДБР: цього разу справа стосувалася поїздки на Мальдіви

      У такій ситуації залучення російського адвоката є абсолютно доцільним. До слова, Ілля Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні. Варто відзначити, що в російських судах пан Новіков захищав і захищає українських громадян – бранців Кремля,
      – пояснили у політичній партії.

      Що відомо про правозахисну діяльність Новікова?По-справжньому відомим в Україні адвокат Ілля Новіков став після захисту Надії Савченко у російських судах. Заради своєї півзахисної він менш як за 2 роки вивчив українську мову. Згодом інші російські адвокати Марк Фейгін та Микола Полозов звинуватили його у втручанні у внутрішні справи України.

      Крім Надії Савченко, представляв інтереси і інших українських бранців Кремля. Серед них – Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олексій Чирній, Валентин Виговський, Ігор Кіяшко та полонені моряки.

      blog_ava
      З наступного року російськомовні школи перейдуть на українську мову, – Новосад
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Ілля Новіков Українці в полоні РФ Новини України
      Джерело: 24 канал
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