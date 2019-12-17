Российский бизнес в Крыму: гостиницы и энергия для армий Украины и России

Владельцу The Independent и акционеру "Новой газеты" Лебедеву принадлежат отели в Крыму, а близкая к российскому политику Бабакову и президенту ЦСКА Гинеру компания поставляет энергию для войск России и Украины.

Владелец крупной британской газеты The Independent и акционер "Новой газеты", российский бизнесмен Александр Лебедев владеет несколькими отелями в Крыму – в обход санкций Евросоюза.

Об этом стало известно во время совместного расследования Настоящего Времени и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив". Сам Лебедев не скрывает, что владеет несколькими отелями в Крыму и иногда вскользь о них упоминает в своих интервью.

Но, как выяснили журналисты, гостиницы были зарегистрированы в российском реестре или перекуплены уже после аннексии, а их учредители – компании с Кипра. Санкции ЕС запрещают европейским компаниям открывать новый бизнес в аннексированном Крыму и расширять уже существующий, в том числе в туристической сфере.

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Лебедеву непосредственно через несколько кипрских компаний принадлежат SPA-отель "Мигдальная Роща", "Морской" и "Юстас Крым".

Кипрские власти на запрос Настоящего Времени о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую. Лебедев разговаривать с журналистами о своем крымском бизнесе отказался.

Между тем, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета по международным делам Александр Бабаков и его партнеры по бизнесу, в том числе президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, связаны с компаниями, владеющими активами в Крыму и в материковой Украине. Предприятия поставляют электроэнергию как российским военным частям на аннексированном полуострове, так и ВСУ.

Компании связаны или принадлежали большой энергетической компании VS Energy, конечные бенефициары которой – президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и член Совета Федерации Александр Бабаков. Часть подразделений VS Energy зарегистрированы в Литве, Люксембурге и Нидерландах. Через них управляются энергетические предприятия в Украине и России.

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Сын Евгения Гинера Вадим через цепочку кипрских фирм контролирует гостиничный комплекс "Ореанда". Президент ЦСКА стал основателем компании "Севэнергосбыт", правопреемника украинского ПАО "Севастопольэнерго" и бывшего актива VS Energy. "Севэнергосбыт" поставляет электроэнергию и на российские военные объекты в Крыму. Например, один из клиентов компании – 13-й судоремонтный завод Черноморского флота российского Минобороны – с декабря 2016 года заключил с предприятием контракты на общую сумму почти в 114 млн российских рублей, это почти $1,8 млн.

Другие активы VS Energy действуют на территории материковой Украины. Холдингу принадлежат энергокомпании в пяти областях: Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Черновицкой и Ровненской.

К сетям этих энергокомпаний подключены в том числе военные части Национальной гвардии и Минобороны Украины: например, с 2016 года в Кировоградской области военные заключили девять контрактов с "Кировоградоблэнерго" на общую сумму 53 млн гривен, это почти $2млн.

Александр Бабаков с мая 2018 года находится в украинском списке санкций и под персональными санкциями ЕС и США. При этом в украинском списке санкций компании VS Energy International NV или "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" нет.