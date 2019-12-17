Російський бізнес у Криму: готелі та енергія для армій України та Росії

Власнику The Independent і акціонеру "Нової газети" Лебедєву належать готелі в Криму, а близька до російського політика Бабакова і президента ЦСКА Гінера компанія постачає енергію для військ Росії і України.

Власник великої британської газети The Independent і акціонер "Нової газети", російський бізнесмен Олександр Лебедєв, володіє декількома готелями в Криму – в обхід санкцій Євросоюзу.

Про це стало відомо під час спільного розслідування "Настоящего Времени" і антикорупційного проекту "Муніципальний сканер".

Масштабне розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву "Кримський архів". Сам Лебедєв не приховує, що володіє декількома готелями в Криму і іноді мимохіть про них згадує у своїх інтерв'ю.

Але, як з'ясували журналісти, готелі були зареєстровані в російському реєстрі або перекуплені вже після анексії, а їх засновники – компанії з Кіпру. Санкції ЄС забороняють європейським компаніям відкривати новий бізнес в анексованому Криму та розширювати вже існуючий, в тому числі в туристичній сфері.

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Лебедєву безпосередньо через кілька кіпрських компаній належать SPA-готель "Мигдальная Роща", "Морський" і "Юстас Крим".

Кіпрська влада на запит "Настоящего Времени" про можливе порушення санкцій не відповіли і порадили звернутися в компанії безпосередньо. Лебедєв розмовляти з журналістами про свій кримський бізнес відмовився.

Тим часом, член Ради Федерації, заступник голови комітету з міжнародних справ Олександр Бабаков і його партнери по бізнесу, в тому числі президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер пов'язані з компаніями, що володіють активами в Криму і в материковій Україні. Підприємства поставляють електроенергію як російським військовим частинам на анексованому півострові, так і ВСУ.

Компанії пов'язані або належали великій енергетичній компанії VS Energy, кінцеві бенефіціари якої – президент футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер і член Ради Федерації Олександр Бабаков. Частина підрозділів VS Energy зареєстровані в Литві, Люксембурзі та Нідерландах. Через них управляються енергетичні підприємства в Україні та Росії.

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Син Євгена Гинера Вадим через ланцюжок кіпрських фірм контролює готельний комплекс "Ореанда". Президент ЦСКА став засновником компанії "Севенергосбит", правонаступниці українського ПАТ "Севастопольенерго" та колишнього активу VS Energy. "Севенергосбит" поставляє електроенергію і на російські військові об'єкти в Криму. Наприклад, один з клієнтів компанії – 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту російського Міноборони – з грудня 2016 року уклав з підприємством контракти на загальну суму майже в 114 млн російських рублів, це майже $1,8 млн.

Інші активи VS Energy діють на території материкової України. Холдингу належать енергокомпанії в п'яти областях: Херсонській, Кіровоградській, Житомирській, Чернівецькій і Рівненській.

До мереж цих енергокомпаній підключені в тому числі військові частини Національної гвардії і Міноборони України: наприклад, з 2016 року в Кіровоградській області військові уклали дев'ять контрактів з "Кіровоградобленерго" на загальну суму 53 млн гривень, це майже $2 млн.

Олександр Бабаков з травня 2018 року перебуває в українському списку санкцій та під персональними санкціями ЄС і США. При цьому в українському списку санкцій компанії VS Energy International NV або "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" немає.