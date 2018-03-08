Российский депутат попал под пули на Донбассе: фото

Под оккупированным Донецком под обстрел попал депутат российского Владикавказа Александр Хугати. Он как раз сопровождал депутата Госдумы России Алексея Журавлева.

Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Отметим, что Хугати получил ранения, которые сняли на фото и опубликовали в сети. Из тела депутата вытащили осколки. Отмечается, что "дырки в теле" не является "фейковыми".

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В свою очередь "Эхо Кавказа" сообщает, что инцидент произошел в районе промышленной зоны под Авдеевкой. Автомобиль депутатов получил серьезные повреждения, но никто не погиб.

К слову, несмотря на то, что Хугати сопровождал на Донбассе лидера партии "Родина", во Владикавказе он представляет "Единую Россию".



Фото ранения Хугати