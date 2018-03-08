Російський депутат потрапив під кулі на Донбасі: фото

Під окупованим Донецьком під обстріл потрапив депутат російського Владикавказу Олександр Хугаті. Він саме супроводжував депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова.

Про це повідомляється в Telegram-каналі WarGonzo.

Зазначимо, що Хугаті отримав поранення, які зняли на фото та опублікували в мережі. З тіла депутата витягли осколки. Наголошується, що "дірки в тілі" не є "фейковими".

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У свою чергу "Эхо Кавказа" повідомляє, що інцидент трапився в районі промислової зони під Авдіївкою. Автомобіль депутатів зазнав серйозних пошкоджень, але ніхто не загинув.

До слова, незважаючи на те, що Хугаті супроводжував на Донбасі лідера партії "Родина", у Владикавказі він представляє "Единую Россию".



Фото поранення Хугаті