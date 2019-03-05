08:47
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Российский оппозиционер: Донбасс – это глубокая ошибка Путина

      197 Читати новину українською
      Переговоры в нормандском формате, Минск, 2014 год
      Переговоры в нормандском формате, Минск, 2014 год / ТАСС

      Развязав военный конфликт на украинском востоке, глава Кремля получил "чемодан без ручки". Для Владимира Путина это постоянная головная боль.

      По словам российского оппозиционера Леонида Гозмана, вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: Немцов за день до своей смерти предрек Путину судьбу Гитлера: видео

      И согласование этого вопроса Гозман связывает с президентскими выборами в Украине, которые состоятся 31 марта.

      Донбасс для Путина – чемодан без ручки. Это его постоянная головная боль. Он понимает, что не может захватить территорию, на которую нацелился некогда, а нацелился на значительную часть территории Украины. Поэтому, конечно, с Донбасса ему надо уйти. Но уходить, не потеряв лицо. Это в принципе возможно, но для этого нужно элементарное доверие между ним и тем, кто будет президентом Украины на следующий срок,
      – считает оппозиционер.

      А вот о возвращении Крыма, по мнению политика, не будет идти речь, пока в Кремле будет сидеть команда Путина.

      Гозман подчеркнул, что не только российская власть, но и граждане страны до сих пор не осознают, что Украина – независимое государство.

      "Про Прибалтику это вроде поняли. Их не любят, они – плохие, "фашисты", но все же независимы", – добавил он.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 5 марта: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
      сегодня
      552
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сегодня , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 519
      Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      сегодня , 08:00 Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      Іван Яковина 134
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      446
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 марта , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 246
      Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      4 марта , 22:01 Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      Антон Голобородько 1646
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Взрыв в Харькове расценивают как диверсию
       17 января 2015 , 19:43
      В Днепропетровске пытались люстрировать директора театра
       21 января 2015 , 22:44 1
      "Можаровский принял слабительное после Труханова", – Денисов о "пенальти" в ворота Динамо
       4 августа 2018 , 11:14
      Барселона – Реал: лучшие мемы как реакция на фиаско мадридцев
       28 октября 2018 , 23:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук