Российский оппозиционер: Донбасс – это глубокая ошибка Путина

Развязав военный конфликт на украинском востоке, глава Кремля получил "чемодан без ручки". Для Владимира Путина это постоянная головная боль.

По словам российского оппозиционера Леонида Гозмана, вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно, пишет "Радио Свобода".

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И согласование этого вопроса Гозман связывает с президентскими выборами в Украине, которые состоятся 31 марта.

Донбасс для Путина – чемодан без ручки. Это его постоянная головная боль. Он понимает, что не может захватить территорию, на которую нацелился некогда, а нацелился на значительную часть территории Украины. Поэтому, конечно, с Донбасса ему надо уйти. Но уходить, не потеряв лицо. Это в принципе возможно, но для этого нужно элементарное доверие между ним и тем, кто будет президентом Украины на следующий срок,

– считает оппозиционер.

А вот о возвращении Крыма, по мнению политика, не будет идти речь, пока в Кремле будет сидеть команда Путина.

Гозман подчеркнул, что не только российская власть, но и граждане страны до сих пор не осознают, что Украина – независимое государство.

"Про Прибалтику это вроде поняли. Их не любят, они – плохие, "фашисты", но все же независимы", – добавил он.