Російський опозиціонер: Донбас – це глибока помилка Путіна

Розв'язавши військовий конфлікт на українському сході, керманич Кремля отримав "валізу без ручки". Для Володимира Путіна це постійний головний біль.

За словами російського опозиціонера Леоніда Гозмана, вторгнення на Донбас було колосальною помилкою Путіна. Тож домовитись з Росією про вихід її збройних формувань з окупованих територій Донецької і Луганської областей можливо, пише "Радіо Свобода".

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І узгодження цього питання Гозман пов'язує з президентськими виборами в Україні, які відбудуться 31 березня.

Донбас для Путіна – валіза без ручки. Це його постійний головний біль. Він розуміє, що не може захопити територію, на яку націлювався колись, а націлювався на значну частину території України. Тому, звісно, з Донбасу йому треба йти. Але йти, не втративши обличчя. Це в принципі можливо, але для цього потрібна елементарна довіра між ним і тим, хто буде президентом України на наступний термін,

– вважає опозиціонер.

А от про повернення Криму, на думку політика, не йтиметься, доки у Кремлі сидітиме команда Путіна.

Гозман підкреслив, що не тільки російська влада, а й громадяни країни досі не усвідомлюють, що Україна – незалежна держава.

"Про Прибалтику це нібито зрозуміли. Їх не люблять, вони – погані, "фашисти", але все ж незалежні", – додав він.