Российский след в покушении на Бабченко не установлен, – эксперт назвал причины

Сеть российских агентов в Украине может быть очень большой. Но пока нет достаточной информации о подтверждении российского следа в покушении на Бабченко.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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Сейчас все сводится к тому, что один гражданин Украины через другого гражданина Украины пытался у третьего гражданина Украины заказать убийство российского журналиста Бабченко. Возможно, не вся информация обнародована, и российский след будет установлено во время следствия,

– считает Олещук.

Политолог также не исключает возможности, что подозреваемый в покушении на журналиста Борис Герман может вводить следствие в заблуждение, говоря, что был участником спецоперации наших спецслужб. А также о том, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который якобы занимается организацией беспорядков в Украине. Но это может быть и сведение счетов.

Установление точной информации – вопрос к следствию, спецслужбам, их профессионализму, которые долго разрабатывали эту спецоперацию. Ведь они обнародовали информацию об убийстве, сделали мировой резонанс. Очевидно, что это можно было делать только с целью получения серьезных неопровержимых доказательств и разоблачения всей схемы покушения на Бабченко,

– отмечает Олещук.

Хотя, по его словам, логику российских спецслужб установить трудно. Бабченко большой угрозы для Кремля не представлял. Это могла быть месть, как в случае с экс-разведчиком России Скрипальом, которого пытались отравить в Великобритании, – показательная казнь предателей, как их называют в России.

"Есть подозрения, что через некоторое время о Бабченко забудут, как и о других резонансных делах. Ее СБУ использовала для пиара, чтобы показать эффективность своей работы, разоблачая российских агентов, и получить кредит доверия на будущее. Что сейчас помнят о деле "бриллиантовых" прокуроров? "Государственном перевороте" Саакашвили?" – отмечает Олещук.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. Борис Герман на судебном заседании относительно избрания ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работает ведущим на телеканале ATR.