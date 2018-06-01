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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Російський слід у замаху на Бабченка не встановлений, – експерт назвав причини

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Слідство не оприлюднило всю інформацію
Слідство не оприлюднило всю інформацію / Фото з відкритих джерел

Мережа російських агентів в Україні може бути дуже великою. Але наразі немає достатньої інформації про підтвердження російського сліду в замаху на Бабченка.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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Наразі все зводиться до того, що один громадянин України через іншого громадянина України намагався у третього громадянина України замовити вбивство російського журналіста Бабченка. Можливо, не вся інформація оприлюднена, і російський слід буде встановлено під час слідства,
– вважає Олещук.

Політолог також не відкидає можливості, що підозрюваний у замаху на журналіста Борис Герман може вводити слідство в оману, говорячи, що був учасником спецоперації наших спецслужб. А також про те, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який нібито займається організацією безладів в Україні. Але це може бути і зведення рахунків.

Встановлення точної інформації – питання до слідства, спецслужб, їхньої професійності, які довго розробляли цю спецоперацію. Адже вони оприлюднили інформацію про вбивство, зробили світовий розголос. Очевидно, що це можна було робити лише з метою отримання серйозних неспростовних доказів і викриття всієї схеми замаху на Бабченка,
– зауважує Олещук.

Хоча, за його словами, логіку російських спецслужб встановити важко. Бабченко великої загрози для Кремля не становив. Це могла бути помста, як у випадку з екс-розвідником Росії Скрипалем, якого намагалися отруїти у Великобританії, – показова страта зрадників, як їх називають у Росії.

"Є підозри, що через деякий час про Бабченка забудуть, як про інші резонансні справи. Її СБУ використала для піару, щоб показати ефективність своєї роботи, викриваючи російських агентів, і отримати кредит довіри на майбутнє. Що зараз пам’ятають про справу "діамантових" прокурорів? "Державний переворот" Саакашвілі?" – наголошує Олещук.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.

Хто такий Аркадій Бабченко?Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працює ведучим на телеканалі ATR.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі "Вбивство" Аркадія Бабченка Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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