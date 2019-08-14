Российский суд отказался освободить политзаключенного Кольченко

Украинский политзаключенный Александр Кольченко подал ходатайство о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии. Однако российский суд города Копейск Челябинской области отказал ему.

Выездной суд состоялся в колонии №6 в Копейске 31 июля, пишет "Громадское". Пленник Кремля подчеркнул, что его мать достигла пенсионного возраста и не работает, поэтому она не имеет возможности содержать сына.

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Кольченко во время суда отметил, что мать очень нуждается в его моральной, физической и материальной помощи.

Я молодой и работоспособен. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать,

– сказал политзаключенный Кольченко.

Пленник Кремля просил учесть тот факт, что с момента задержания он числится на контроле у ​​медицинских работников СИЗО и ИК-6 в связи с дефицитом массы тела.

Александр Кольченко добавил, что устранить эту патологию в условиях колонии при отсутствии дополнительного белкового питания невозможно.

Таким образом, эта проблема может перерасти в хроническое заболевание и иметь необратимые последствия,

– подчеркнул он.

Кольченко назвал принудительные работы "одним из возможных шагов к адаптации в обществе", а также заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.

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Однако российский суд не прислушался к украинскому политзаключенному. Свой отказ судьи мотивировали тем, что имеют место нарушения режима в колонии и со стороны Кольченко и взыскания в его адрес.

Российский правозащитник Николай Щур назвал отказ суда исключительно политическим решением. Правозащитники уже подали апелляцию в Челябинский областной суд. Рассмотрение апелляции должно состояться в течении месяца, но перспектив правозащитник не видит.

Пока нет возможности зацепиться за что-то в формулировке отказа суда, чтобы обратиться в ЕСПЧ,

– сказал Николай Щур.

Почему осудили украинского политзаключенного Александра Кольченко?В 2014 году в Крыму российские оккупанты арестовали активиста-анархиста Александра Кольченко, режиссера Олега Сенцова и еще двух человек.



В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. 28-летний Александр Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.