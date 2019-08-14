Російський суд відмовився звільнити політв’язня Кольченка

Український політв'язень Олександр Кольченко подав клопотання про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії. Однак російський суд міста Копейськ Челябінської області відмовив йому.

Виїзний суд відбувся в колонії №6 в Копейську 31 липня, пише "Громадське". Бранець Кремля наголосив, що його мати досягла пенсійного віку і не працює, тож вона не має можливості утримувати сина.

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Кольченко під час суду зазначив, що мати дуже потребує його моральної, фізичної та матеріальної допомоги.

Я молодий і працездатний. Я хочу і можу і продовжувати подальше навчання і працювати. Я не боюся фізичного праці. Замість того, щоб жити за рахунок платників податків, я міг би себе утримувати,

– сказав політв’язень Кольченко.

Бранець Кремля просив врахувати також те, що з моменту затримання він числиться на контролі у медичних працівників СІЗО і ІК-6 в зв'язку з дефіцитом маси тіла.

Олександр Кольченко додав, що усунути цю патологію в умовах колонії при відсутності додаткового білкового харчування неможливо.

Таким чином, ця проблема може перерости в хронічне захворювання і мати незворотні наслідки,

– наголосив він.

Кольченко назвав примусові роботи "одним з можливих кроків до адаптації в суспільстві", а також заявив, що його подальше перебування в ув'язненні заважає йому продовжувати навчання в Таврійському національному університеті.

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Однак російський суд не прислухався до українського політв’язня. Свою відмову судді мотивували тим, що мають місце порушення режиму в колонії і з боку Кольченко та стягнення на його адресу.

Російський правозахисник Микола Щур назвав відмову суду виключно політичним рішенням. Правозахисники уже подали апеляцію в Челябінський обласний суд. Розгляд апеляції має відбутися упродовж місяця, але перспектив правозахисник не бачить.

Поки немає можливості зачепитися за щось у формулюванні відмови суду, щоб звернутися до ЄСПЛ,

– сказав Микола Щур.

Чому засудили українського політв'язня Олександра Кольченка?У 2014 році у Криму російські окупанти арештували активіста-анархіста Олександра Кольченка, режисера Олега Сенцова та ще двох осіб.



У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі. 28-річний Олександр Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.