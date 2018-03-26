Российский танкер заметили в Запорожье: фотофакт

В Запорожье прибыло российское судно из Таганрога, оно пришвартовалось у государственного комбината "Звезда".

Об этом свидетельствует информация, зафиксированная на Marine Traffic.

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По данным на сайте, танкер пришвартован у государственного комбината, который расположен в Заводском районе Запорожья.

Данные госпредприятия свидетельствуют о том, что его основной вид деятельности – прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Российский танкер в Запорожье

К слову, в Черное море через пролив Бофор вошел корабль USS Oak Hill LSD-51 Военно-морских сил США с 400 морскими пехотинцами на борту.