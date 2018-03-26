Российский танкер заметили в Запорожье: фотофакт
В Запорожье прибыло российское судно из Таганрога, оно пришвартовалось у государственного комбината "Звезда".
Об этом свидетельствует информация, зафиксированная на Marine Traffic.
Читайте также: Украинские пограничники задержали судно из Крыма под российским флагом в Азовском море
По данным на сайте, танкер пришвартован у государственного комбината, который расположен в Заводском районе Запорожья.
Данные госпредприятия свидетельствуют о том, что его основной вид деятельности – прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Российский танкер в Запорожье
К слову, в Черное море через пролив Бофор вошел корабль USS Oak Hill LSD-51 Военно-морских сил США с 400 морскими пехотинцами на борту.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии