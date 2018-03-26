Російський танкер помітили у Запоріжжі: фотофакт

До Запоріжжя прибуло російське судно з Таганрога, воно пришвартувалося біля державного комбінату "Зірка."

Про це свідчить інформація, зафіксована на Marine Traffic.

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За даними на сайті, танкер пришвартований біля державного комбінату, який розташований у Заводському районі Запоріжжя.



Дані держпідприємства свідчать про те, що його основний вид діяльності – приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів водним, залізничним та автомобільним транспортом.



Російський танкер у Запоріжжі

До слова, у Чорне море через протоку Бофор увійшов корабель USS Oak Hill LSD-51 Військово-морських сил США з 400 морськими піхотинцями на борту.