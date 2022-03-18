Российским и белорусским дипломатам запретили даже заходить в Европарламент

Дипломатам из России и Беларуси запретили вход в здания Европарламента. Там нет места для агрессоров.

Решение действует с сегодняшнего дня. Об этом сообщила глава парламента Роберта Мецола.

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В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический строй,

– подчеркнула Мецола.

Напомним, что накануне Россию официально выгнали из Совета Европы. Кроме того, Совет приостановил отношения с Беларусью. Все потому, что Минск активно участвует в войне против Украины.

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