На встрече с Путиным чиновникам запретили надевать наручные часы, – росСМИ

Кремль ввел новые ограничения для встреч с Путиным. Теперь перед тем, как остаться наедине с диктатором, российские чиновники вынуждены сдавать наручные часы – как электронные, так и механические.

Примерно с середины апреля от чиновников требуют оставлять наручные часы перед входом в кабинет. Об этом сообщает проект "Можем объяснить" со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Почему чиновники снимают часы перед тем, как увидеться с Путиным?

Журналисты обратили внимание, что на видеозаписях со встреч действительно видно: у многих чиновников на руках нет часов. Например, во время разговора с Путиным губернатор Тамбовской области Евгений Первышов был без часов, хотя на других публичных мероприятиях он их носит. Подобная ситуация замечена и с другими региональными руководителями.

Еще один показательный пример – руководитель "КамАЗа" Сергей Когогин. Во время встречи с Путиным в мае он был без часов. В то же время ранее, на переговорах с премьер-министром Михаилом Мишустиным, часы у него были.

В то же время новые правила, по данным источников, не распространяются на ближайшее окружение Путина – людей, с которыми он давно знаком и которым доверяет. Например, на встрече с главой Кремля руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов имел на руке часы.

Чемезов и Путин знакомы еще с 1980-х годов, когда работали в Германской Демократической Республике: Путин тогда служил в советской разведке, а Чемезов возглавлял представительство одного из советских предприятий.

Журналисты также заметили, что сам Путин во время последних тет-а-тет встреч в своем кабинете обычно появлялся без часов. Впрочем, было и исключение. Во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым диктатор, вероятно, забыл снять часы. Из-за этого он почти весь разговор держал левую руку так, чтобы прикрывать его. Это хорошо видно и на официальных фото, и на видео с кремлевской съемки. Сам Путин ранее объяснял, что носит часы на правой руке из-за удобства – механизм заводной головки на левой руке якобы натирает кожу.

Путин прячет часы на встрече с Кадыровым / Фото пресс-служба Кремля

Кроме часов, все участники встреч в Кремле уже давно сдают и мобильные телефоны. По словам источников, также запрещены планшеты и ноутбуки. Фактически разрешено приносить только бумажные материалы – распечатки документов или презентаций. Это объясняют требованиями безопасности и режимом секретности.

Путин все больше беспокоится за собственную безопасность

4 мая телеканал CNN опубликовал данные европейской разведки, согласно которым Владимир Путин все больше опасается покушения или попытки переворота. Причиной стали убийства российских генералов, проблемы на фронте, экономические трудности и рост напряжения внутри страны.

Поэтому Федеральная служба охраны (ФСО) значительно усилила меры безопасности вокруг главы Кремля.

Сотрудникам, которые работают рядом с Путиным – охранникам, поварам, фотографам – запретили пользоваться общественным транспортом. Ближайшее окружение диктатора теперь использует только телефоны без доступа к интернету, а гостей Кремля проверяют дважды.

Также Путин значительно сократил количество мест, где появляется. По данным авторов отчета, он почти прекратил бывать в своих резиденциях под Москвой и на Валдае. Кроме того, этом году он якобы не посещал военные объекты, хотя раньше такие поездки были регулярными.

Также ФСО якобы начала тщательно контролировать и согласовывать все медийные материалы с участием президента, опираясь на секретный указ.

Отдельно отмечается, что Путин в последние годы фактически избегает части своих конституционных обязанностей. В частности, он уже два года не произносит ежегодное послание Федеральному собранию – последнее состоялось 29 февраля 2024 года. В то же время по Конституции РФ это является обязательной процедурой: президент должен ежегодно обращаться к парламенту с посланием, которое определяет главные направления государственной политики.

В ноябре 2024 года журналисты заметили еще одно изменение: кремлевская пресс-служба начала удалять метаданные с фото и видео, сделанных во время мероприятий с участием Путина. Вместо реальных данных в файлах теперь часто стоят нули, что может означать изменение или сокрытие информации о времени и условиях съемки. Ранее эти метаданные позволяли выявлять, что некоторые "свежие" фото и видео на самом деле были сделаны заранее и использовались позже как так называемые "консервы" – заранее записанные материалы, которые выдают за актуальные.

Политолог Николай Олещук отмечает, что паранойя у Путина была давно, но после мятежа Евгения Пригожина и проблем в войне стала значительно заметнее. Эксперт отметил, что образ "сильного лидера", который все контролирует, постепенно разрушается. Внутри России ослабевает старая система договоренностей между Кремлем, элитами и обществом: уровень жизни падает, стабильности нет, а российским элитам все труднее зарабатывать сверхприбыли.

По мнению Олещука, последние удары по российским объектам, в частности по Туапсинскому НПЗ, показали слабость режима. Поэтому Путин может попытаться компенсировать потерю авторитета новыми гибридными провокациями против стран НАТО, чтобы продемонстрировать силу и создать новое напряжение.