Приблизно з середини квітня від чиновників вимагають залишати наручні годинники перед входом до кабінету. Про це повідомляє проєкт "Можем объяснить" із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

Чому чиновники знімають годинники перед тим, як побачитися з Путіним?

Журналісти звернули увагу, що на відеозаписах із зустрічей справді видно: у багатьох посадовців на руках немає годинників. Наприклад, під час розмови з Путіним губернатор Тамбовської області Євген Первишов був без годинника, хоча на інших публічних заходах він їх носить. Подібна ситуація помічена і з іншими регіональними керівниками.

Ще один показовий приклад – керівник "КамАЗу" Сергій Когогін. Під час зустрічі з Путіним у травні він був без годинника. Водночас раніше, на переговорах з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним, годинник у нього був.

Водночас нові правила, за даними джерел, не поширюються на найближче оточення Путіна – людей, з якими він давно знайомий і яким довіряє. Наприклад, на зустрічі з очільником Кремля керівник "Ростеху" Сергій Чемезов мав на руці годинники.

Чемезов і Путін знайомі ще з 1980-х років, коли працювали в Німецькій Демократичній Республіці: Путін тоді служив у радянській розвідці, а Чемезов очолював представництво одного з радянських підприємств.

Журналісти також помітили, що сам Путін під час останніх тет-а-тет зустрічей у своєму кабінеті зазвичай з'являвся без годинника. Втім, був і виняток. Під час зустрічі з главою Чечні Рамзаном Кадировим диктатор, ймовірно, забув зняти годинник. Через це він майже всю розмову тримав ліву руку так, щоб прикривати його. Це добре видно і на офіційних фото, і на відео з кремлівської зйомки. Сам Путін раніше пояснював, що носить годинник на правій руці через зручність – механізм заводної головки на лівій руці нібито натирає шкіру.

Путін ховає годинник на зустрічі з Кадировим / Фото пресслужба Кремля

Крім годинників, усі учасники зустрічей у Кремлі вже давно здають і мобільні телефони. За словами джерел, також заборонені планшети та ноутбуки. Фактично дозволено приносити лише паперові матеріали – роздруківки документів або презентацій. Це пояснюють вимогами безпеки та режимом секретності.

Путін все більше переймається за власну безпеку

4 травня телеканал CNN опублікував дані європейської розвідки, згідно з якими Володимир Путін дедалі більше побоюється замаху або спроби перевороту. Причиною стали вбивства російських генералів, проблеми на фронті, економічні труднощі та зростання напруги всередині країни.

Через це Федеральна служба охорони (ФСО) значно посилила заходи безпеки навколо очільника Кремля.

Співробітникам, які працюють поруч із Путіним – охоронцям, кухарям, фотографам – заборонили користуватися громадським транспортом. Найближче оточення диктатора тепер використовує лише телефони без доступу до інтернету, а гостей Кремля перевіряють двічі.

Також Путін значно скоротив кількість місць, де з'являється. За даними авторів звіту, він майже припинив бувати у своїх резиденціях під Москвою та на Валдаї. Крім того, цього року він нібито не відвідував військові об'єкти, хоча раніше такі поїздки були регулярними.

Також ФСО нібито почала ретельно контролювати та погоджувати всі медійні матеріали за участю президента, спираючись на секретний указ.

Окремо зазначається, що Путін останніми роками фактично уникає частини своїх конституційних обов'язків. Зокрема, він уже два роки не виголошує щорічне послання Федеральним зборам – останнє відбулося 29 лютого 2024 року. Водночас за Конституцією РФ це є обов'язковою процедурою: президент має щороку звертатися до парламенту з посланням, яке визначає головні напрями державної політики.

У листопаді 2024 року журналісти помітили ще одну зміну: кремлівська пресслужба почала видаляти метадані з фото та відео, зроблених під час заходів за участю Путіна. Замість реальних даних у файлах тепер часто стоять нулі, що може означати зміну або приховування інформації про час і умови зйомки. Раніше ці метадані дозволяли виявляти, що деякі "свіжі" фото і відео насправді були зроблені заздалегідь і використовувалися пізніше як так звані "консерви" – заздалегідь записані матеріали, які видають за актуальні.

Політолог Микола Олещук зазначає, що параноя у Путіна була давно, але після заколоту Євгена Пригожина та проблем у війні стала значно помітнішою. Експерт наголосив, що образ "сильного лідера", який усе контролює, поступово руйнується. Усередині Росії слабшає стара система домовленостей між Кремлем, елітами й суспільством: рівень життя падає, стабільності немає, а російським елітам дедалі важче заробляти надприбутки.

На думку Олещука, останні удари по російських об'єктах, зокрема по Туапсинському НПЗ, показали слабкість режиму. Через це Путін може спробувати компенсувати втрату авторитету новими гібридними провокаціями проти країн НАТО, щоб продемонструвати силу та створити нову напругу.