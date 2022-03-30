Российским фанатам "радиоактивного пепла" пора включить свой мозг

Тема ядерной войны в последние месяцы стала вполне обыденной. На российском ТВ всерьез подсчитывают, сколько ракет понадобится для уничтожения США и Европы. Обсуждается "тактический удар" по Украине.

В ООН заявляют, что угроза ядерного конфликта впервые за шестьдесят лет стала реальной.

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Рая не будет

Ну, а Путин всех нас успокаивает. Не переживайте, говорит, дорогие россияне. Мы с вами в результате глобальной катастрофы попадем в рай.

Нет, Владимир Владимирович, в рай никто не попадет. Если у вас и правда настолько снесёт крышу, что вы решитесь нажать ядерную кнопку, то весь мир сгорит в аду буквально на наших глазах.

Никакие бункеры и укрытия не спасут.

Ядерная зима

В результате обмена ядерными ударами планету ждет долгая "ядерная зима" и изменения биосферы, которая станет непригодной для жизни человека.

Если будет взорван всего лишь 1% от имеющегося в мире ядерного оружия, этого хватит для нового ледникового периода.

Ничего нового я не говорю: еще советские ученые, используя компьютерные модели, доказали неизбежность апокалипсиса в результате ядерной войны. Надо быть реально сумасшедшим, чтобы всерьез угрожать применением этого оружия.

Володя, очнись

Я хочу, чтобы Путин вспомнил страх в глазах своих родителей, когда в 1962 году случился карибский кризис и мир чудом избежал ядерной катастрофы.

Володя тогда был десятилетним мальчиком и точно слышал все эти тревожные разговоры старших.

Я хочу, чтобы пропагандисты и сторонники власти, которые сегодня радостно обсуждают, как "мы бахнем" и "превратим НАТО в радиоактивный пепел", включили свой мозг.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: