В ООН заявляють, що загроза ядерного конфлікту вперше за шістдесят років стала реальною.

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Раю не буде

Ну, а Путін усіх нас заспокоює. Не хвилюйтеся, каже, дорогі росіяни. Ми з вами внаслідок глобальної катастрофи потрапимо до раю.

Ні, Володимире Володимировичу, до раю ніхто не потрапить. Якщо у вас і справді настільки знесе дах, що ви наважитеся натиснути ядерну кнопку, то весь світ згорить у пеклі буквально на наших очах.

Ніякі бункери та укриття не врятують.

Ядерна зима

У результаті обміну ядерними ударами на планету чекає довга "ядерна зима" та зміни біосфери, яка стане непридатною для життя людини.

Якщо буде підірвано лише 1% від ядерної зброї, що є у світі, цього вистачить для нового льодовикового періоду.

Нічого нового я не говорю: ще радянські вчені, використовуючи комп'ютерні моделі, довели неминучість апокаліпсису внаслідок ядерної війни. Треба бути реально божевільним, щоб серйозно загрожувати застосуванням цієї зброї.

Володя, тримай себе у руках

Я хочу, щоб Путін згадав страх в очах своїх батьків, коли в 1962 році сталася карибська криза і світ дивом уникнув ядерної катастрофи. Володя тоді був десятирічним хлопчиком і чув усі ці тривожні розмови старших.

Я хочу, щоб пропагандисти та прихильники влади, які сьогодні радісно обговорюють, як "ми бахнемо" і "перетворимо НАТО на радіоактивний попіл", увімкнули свій мозок.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: