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Российским оккупантам дали достойный отпор на Донбассе: мощное видео удара

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Российским оккупантам дали достойный отпор на Донбассе: мощное видео удара
/ Скриншот из видео

На Донбассе оккупанты не прекращают обстреливать позиции ВСУ. Впрочем, 24 мая украинские военные нанесли мощные удары по укреплениям российских боевиков.

Военные скорректировали удары с помощью беспилотников, соответствующее видео появилось в сети. Его на своей фейсбук-странице и ютуб-канале опубликовал волонтер Роман Доник.

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Кадры демонстрируют ряд мощных ударов по траншеям и окопам врага. Снаряды бьют прицельно точно. К слову, позиция боевиков расположена в заброшенном селе. Там нет ни одного уцелевшего здания, вокруг – лишь руины.

Мощный удар по позициям оккупанта: смотрите видео

По словам волонтера, цель помогли зафиксировать беспилотники. "Наглядное пособие по эффективности использования коптеров для корректировки", –  подчеркнул он.

Отметим, что за сутки 23 мая враг обстрелял позиции военных ВСУ 11 раз. Украинские защитники смогли уничтожить 4 пророссийских боевиков и еще семерых ранили.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе
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