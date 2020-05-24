Російським окупантам дали гідну відсіч на Донбасі: потужне відео удару

На Донбасі окупанти не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ. Втім, 24 травня українські військові завдали потужних ударів по укріпленнях російських бойовиків.

Військові скорегували удари за допомогою безпілотників, відповідне відео з'явилось у мережі. Його на своїй фейсбук-сторінці та ютуб-каналі опублікував волонтер Роман Донік.

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Кадри демонструють низку потужних ударів по траншеях та окопах ворога. Снаряди б'ють прицільно точно. До слова, позиція бойовиків розташована у покинутому селі. Там немає жодної вцілілої будівлі, навколо – лише руїни.

Потужний удар по позиціях окупанта: дивіться відео

За словами волонтера, ціль допомогли зафіксувати безпілотники. "Наочний посібник по ефективності використання коптерів для коригування", – підкреслив він.

Зазначимо, що за добу 23 травня ворог обстріляв позиції військових ЗСУ 11 разів. Українські захисники змогли знищити 4 проросійських бойовиків і ще сімох поранили.