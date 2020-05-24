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Російським окупантам дали гідну відсіч на Донбасі: потужне відео удару

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Потужний удар по укріпленнях бойовиків
Потужний удар по укріпленнях бойовиків / Скриншот з відео

На Донбасі окупанти не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ. Втім, 24 травня українські військові завдали потужних ударів по укріпленнях російських бойовиків.

Військові скорегували удари за допомогою безпілотників, відповідне відео з'явилось у мережі. Його на своїй фейсбук-сторінці та ютуб-каналі опублікував волонтер Роман Донік.

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Кадри демонструють низку потужних ударів по траншеях та окопах ворога. Снаряди б'ють прицільно точно. До слова, позиція бойовиків розташована у покинутому селі. Там немає жодної вцілілої будівлі, навколо – лише руїни.

Потужний удар по позиціях окупанта: дивіться відео

За словами волонтера, ціль допомогли зафіксувати безпілотники. "Наочний посібник по ефективності використання коптерів для коригування", – підкреслив він.

Зазначимо, що за добу 23 травня ворог обстріляв позиції військових ЗСУ 11 разів. Українські захисники змогли знищити 4 проросійських бойовиків і ще сімох поранили.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини України
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