Снайпер окупантів поранив українського бійця біля Верхньоторецького

Бойовики на Донбасі 23 травня вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Об’єднаних сил поблизу Верхньоторецького. У результаті ворожої атаки один український захисник отримав поранення, його госпіталізували.

Війська окупанта обстріляли 23 травня українські позиції поблизу населеного пункту Верхньоторецьке, інформує у фейсбуці штаб ООС.

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Кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця,

– йдеться у повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували.

У штабі додають, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали бойовикам адекватну відповідь. Втрати противника наразі уточнюються.

Зверніть увагу! Війська окупанта щодня порушують режим припинення вогню. Загалом від початку 2020 року на Донбасі загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.

Ситуація на Донбасі 22 травня: основне

Бойовики впродовж доби 12 разів порушили режим припинення вогню .

. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Один український захисник отримав поранення .

український захисник . За даними розвідки, воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.



Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу