П'ють горілку та ходять на весілля, – Резніков про "бойову готовність" окупантів на Донбасі

Заява ватажків бойовиків фейкових "ДНР" і "ЛНР" про начебто бойову готовність їхніх загонів є надуманою спровокованою історією.

"Бойова готовність" окупантів: що кажуть в Україні

Заява щодо "бойової готовності" окупантів на Донбасі зробив Олексій Резніков, голова делегації України у Тристоронній контактній групі. Його слова пролунали у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Ще одна заява представника України в ТКГ Це колонія, з якої викачали ресурси та й забули про неї, – Резніков про окупований Росією Донбас

Резніков зауважив, що на території окупованого Донбасу і справді є два армійських корпуси РФ, "доведені до ладу повної бойової готовності".

Який це має вигляд у них. Якщо більш-менш в окремих районах Донецької та Луганської областей вони – дійсно мобілізовані, то в інших районах Луганської області вони ходять на весілля, п’ють спокійно горілку… Ось такий у них – стан підвищеної бойової готовності. Тому це все маячня, на яку треба давати певну реакцію,

– зауважив віцепрем’єр.

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Що передувало цій заяві

Нещодавно інформаційні ресурси підконтрольних Росії бойовиків повідомили, що ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили про приведення військ у бойову готовність.

Згодом на вулицях окупованого Донецька місцеві жителі помітили скупчення військової техніки. Водночас всі військові частини в місті загородили.

За інформацією журналістів, бойовики, які перебували на полігонах і в районах навчання, повернулись у свої гарнізони. А особовий склад відкликали з відпусток і відряджень.

У штабі Об’єднаних сил, зі свого боку, запевнили, що інформація про приведення у бойову готовність військ окупантів не відповідає дійсності. Щоправда, Україна вирішила скликати ТКГ, аби таким чином відреагувати на погрози бойовиків.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють лише у відповідь, але першими вогонь не відкривають. Він попередив, що Україна відповідатиме на обстріли бойовиків.

Зверніть увагу! На Донбасі бойовики не припиняють обстріли українських позицій. Упродовж доби 23 травня проросійські війська 12 разів порушили режим припинення вогню. У результаті щонайменше один воїн ОС зазнав поранення.

Загалом від початку 2020 року на Донбасі загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за цим посиланням.



Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу