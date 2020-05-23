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Снайпер оккупантов ранил украинского бойца возле Верхнеторецкого

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Снайпер окупантів поранив українського бійця біля Верхньоторецького
Снайпер окупантів поранив українського бійця біля Верхньоторецького / vchasnoua.com

Боевики на Донбассе 23 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого. В результате вражеской атаки один украинский защитник получил ранение, его госпитализировали.

Війська окупанта обстріляли 23 травня українські позиції поблизу населеного пункту Верхньоторецьке, інформує у фейсбуці штаб ООС.

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Кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця,
– йдеться у повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували.

У штабі додають, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали бойовикам адекватну відповідь. Втрати противника наразі уточнюються.

Зверніть увагу! Війська окупанта щодня порушують режим припинення вогню. Загалом від початку 2020 року на Донбасі загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.

Ситуація на Донбасі 22 травня: основне

  • Бойовики впродовж доби 12 разів порушили режим припинення вогню.
  • Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.
  • Один український захисник отримав поранення.
  • За даними розвідки, воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

карта окупованих територій
Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Украина – Россия Постраждалі Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Украины
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