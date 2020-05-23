Снайпер оккупантов ранил украинского бойца возле Верхнеторецкого

Боевики на Донбассе 23 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого. В результате вражеской атаки один украинский защитник получил ранение, его госпитализировали.

Війська окупанта обстріляли 23 травня українські позиції поблизу населеного пункту Верхньоторецьке, інформує у фейсбуці штаб ООС. Читайте також П'ють горілку та ходять на весілля, – Резніков про "бойову готовність" окупантів на Донбасі Кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця,

– йдеться у повідомленні. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували. У штабі додають, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали бойовикам адекватну відповідь. Втрати противника наразі уточнюються. Зверніть увагу! Війська окупанта щодня порушують режим припинення вогню. Загалом від початку 2020 року на Донбасі загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням. Ситуація на Донбасі 22 травня: основне Бойовики впродовж доби 12 разів порушили режим припинення вогню .

. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Один український захисник отримав поранення .

український захисник . За даними розвідки, воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу