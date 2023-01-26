Как пишет Центр стратегических коммуникаций, пропагандистов инструктируют распространять позитив о министре Шойге и командующем Герасимове.

Важно Полиция молниеносно раскрыла враждебную ИПСО: важное предупреждение для украинцев

Среди адресатов темника:

Lenta.ru,

Известия,

Комсомольская правда,

МК и другие.

Военные просят "начать постепенный полный отказ от упоминаний частной компании "Вагнер" и ее главы Евгения Пригожина в публикациях положительного характера". В то же время – продвигать темы, что "ПВК "Вагнер" пытается взять Бахмут в лоб и из-за этого несет неоправданные потери.

Пропагандистам также нужно доносить, что "ПИК "Вагнер" - не самостоятельная структура, она без вооруженных сил России "не способна ни на что".

Такие акценты, похоже, отражение внутренних интриг, конкуренции и подковерных игр во вражеском лагере,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

По указанию ведомства Шойгу, у пропаганды:

подчеркивать россиянам достижения военнослужащих, эффективность ударов по инфраструктуре в Украине;

объяснять, что это вынужденные ответные действия "киевскому режиму".

МО России также хочет, чтобы СМИ писали о зависимости Украины от западного оружия и то, что Зеленский его "выпрашивает". Для компрометации западной помощи Украине пропагандисты должны были врать, что полученное оружие оказывается на "черных рынках" и в руках террористов, и именно оно приводит к гибели мирных жителей.

Также в "темнике" призывают подчеркивать, что Россия ведет "военную операцию не против Украины, а против всего НАТО".

Украина получит новейшие танки: у россиян подгорает