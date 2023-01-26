Как пишет Центр стратегических коммуникаций, пропагандистов инструктируют распространять позитив о министре Шойге и командующем Герасимове.
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Среди адресатов темника:
- Lenta.ru,
- Известия,
- Комсомольская правда,
- МК и другие.
Военные просят "начать постепенный полный отказ от упоминаний частной компании "Вагнер" и ее главы Евгения Пригожина в публикациях положительного характера". В то же время – продвигать темы, что "ПВК "Вагнер" пытается взять Бахмут в лоб и из-за этого несет неоправданные потери.
Пропагандистам также нужно доносить, что "ПИК "Вагнер" - не самостоятельная структура, она без вооруженных сил России "не способна ни на что".
Такие акценты, похоже, отражение внутренних интриг, конкуренции и подковерных игр во вражеском лагере,
– отметили в Центре стратегических коммуникаций.
По указанию ведомства Шойгу, у пропаганды:
- подчеркивать россиянам достижения военнослужащих, эффективность ударов по инфраструктуре в Украине;
- объяснять, что это вынужденные ответные действия "киевскому режиму".
МО России также хочет, чтобы СМИ писали о зависимости Украины от западного оружия и то, что Зеленский его "выпрашивает". Для компрометации западной помощи Украине пропагандисты должны были врать, что полученное оружие оказывается на "черных рынках" и в руках террористов, и именно оно приводит к гибели мирных жителей.
Также в "темнике" призывают подчеркивать, что Россия ведет "военную операцию не против Украины, а против всего НАТО".
Украина получит новейшие танки: у россиян подгорает
- Западные партнеры наконец-то приняли решение о поставке нашему государству важного вооружения, в частности боевых немецких и американских танков.
- Очевидно, что захватчики понимают, какие последствия может иметь это решение Запада для "второй армии мира". Такая боевая техника вполне способна переломить ход войны и выгнать всех кафиров из Украины.
- Из-за этого у россиян началась истерика, но они засорили информационное пространство комментариям о том, что от России должна быть "ответочка".