Як пише Центр стратегічних комунікацій, пропагандистів інструктують поширювати позитив про міністра Шойгу та командувача Герасимова.

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Серед адресатів темника:

Lenta.ru,

Известия,

Комсомольская правда,

МК та інші.

Військові просять "почати поступову повну відмову від згадок приватної компанії "Вагнер" та її голови Євгена Пригожина в публікаціях позитивного характеру". Натомість – просувати теми, що "ПВК "Вагнер" намагається взяти Бахмут в лоб і через це зазнає невиправданих втрат.

Пропагандистам також потрібно доносити, що "ПВК "Вагнер" – не самостійна структура, вона без збройних сил Росії "не здатна ні на що".

Такі акценти, схоже, є відображенням внутрішніх інтриг, конкуренції та підкилимних ігор у ворожому таборі,

– зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

За вказівкою відомства Шойгу, пропаганда має:

наголошувати росіянам на досягненнях військовослужбовців, ефективності ударів по інфраструктурі в Україні;

пояснювати, що це вимушені дії у відповідь "київському режиму".

МО Росії також хоче, щоб ЗМІ писали про залежність України від західної зброї і те, що Зеленський її "випрошує". Для компрометації західної допомоги Україні, пропагандисти мали брехати, що отримана зброя опиняється на "чорних ринках" та в руках терористів, і саме вона призводить до загибелі мирних мешканців.

Також у "темнику" закликають підкреслювати те, що Росія веде "воєнну операцію не проти України, а проти усього НАТО".

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