Як пише Центр стратегічних комунікацій, пропагандистів інструктують поширювати позитив про міністра Шойгу та командувача Герасимова.
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Серед адресатів темника:
- Lenta.ru,
- Известия,
- Комсомольская правда,
- МК та інші.
Військові просять "почати поступову повну відмову від згадок приватної компанії "Вагнер" та її голови Євгена Пригожина в публікаціях позитивного характеру". Натомість – просувати теми, що "ПВК "Вагнер" намагається взяти Бахмут в лоб і через це зазнає невиправданих втрат.
Пропагандистам також потрібно доносити, що "ПВК "Вагнер" – не самостійна структура, вона без збройних сил Росії "не здатна ні на що".
Такі акценти, схоже, є відображенням внутрішніх інтриг, конкуренції та підкилимних ігор у ворожому таборі,
– зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.
За вказівкою відомства Шойгу, пропаганда має:
- наголошувати росіянам на досягненнях військовослужбовців, ефективності ударів по інфраструктурі в Україні;
- пояснювати, що це вимушені дії у відповідь "київському режиму".
МО Росії також хоче, щоб ЗМІ писали про залежність України від західної зброї і те, що Зеленський її "випрошує". Для компрометації західної допомоги Україні, пропагандисти мали брехати, що отримана зброя опиняється на "чорних ринках" та в руках терористів, і саме вона призводить до загибелі мирних мешканців.
Також у "темнику" закликають підкреслювати те, що Росія веде "воєнну операцію не проти України, а проти усього НАТО".
Україна отримає новітні танки: у росіян підгорає
- Західні партнери нарешті ухвалили рішення про постачання нашій державі важливого озброєння, зокрема бойових німецьких та американських танків.
- Очевидно, що загарбники розуміють, які наслідки може мати це рішення Заходу для "другої армії світу". Така бойова техніка цілком здатна переламати хід війни та вигнати усіх окупантів з України.
- Через це у росіян розпочалась істерика, та вони засмітили інформаційний простір коментарям про те, що від Росії має бути "атвєточка".