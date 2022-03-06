Как российским военным промывают мозги для войны с Украиной: фото изъятых документов

Продолжается обработка документов, изъятых у уничтоженных и пленных российских оккупантов. В частности, можно увидеть, чем и как их солдатам промывают мозги.

Конспирология, ксенофобия и извращение истории – современная Россия руководствуется теми же принципами, что и Российская империя и СССР.

Обратите внимание СБУ назвало конкретный фейк от российских пропагандистов, который будет уже в ближайшее время

В преддверии вторжения в Украину среди вражеских военных массово распространялись разнообразные пропагандистские материалы. Среди них так называемый "Кодекс чести современного российского офицера", изданный минобороны России для обязательного изучения и использования военными. Это небольшое руководство "моральных принципов", если их можно так назвать, которые должны соблюдаться в армии оккупанта.

Текст полон ненависти, откровенной фашистской пропаганды войны, утверждения разделения россиян по национальному признаку и примитивных конспирологических теорий.

Некоторые красноречивые тезисы "кодекса":

"Россия и российская армия – это последний рубеж от наступления сатанинского "нового мирового порядка". – Этот тезис является прямой отсылкой к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора, которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.

"Российским офицером может быть не россиянин по происхождению". То есть российское тоталитарное государство даже на этом этапе разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".

"Русский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы.

"Уметь признавать свою неправоту". Учитывая здравый смысл, именно этот пункт должен стать отправной точкой для отказа оккупационных войск выполнять преступные приказы или сдаваться в плен.

Еще больше безумия

В "кодексе" также содержатся пропагандистские цитаты военно-политического руководства государства-оккупанта: Путина, Шойгу и других. В частности, министр обороны России Шойгу утверждает, что "Россия существует уже 1 152 года и о нее сломал зубы не один западный император". Стоит напомнить, что Москву основал в 1147 году киевский князь Юрий Долгорукий. При этом она долгое время была лишь одним из улусов Золотой орды.

Кроме этого, согласно "документу", задача российского офицера заключается только в "службе отечеству", то есть фактически власти. Там ни слова о защите собственного народа.

То есть, на сегодняшний день российская армия – исключительно средство реализации агрессивных амбиций власти страны-оккупанта, а пропаганда среди российских военных давно отвечает худшим тоталитарным образцам, осужденным всем цивилизованным миром,

– заявили в разведке Минобороны Украины.

Россияне так боятся фашистов, что сами стали ими. Российские военные не беспокоятся, что после войны к ним будут относиться так же, как к участникам СС и Гестапо?

Фото изъятых документов:

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