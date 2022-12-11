Путина в таких молитвенниках назвали "верховным командующим божьим войском". Об этом сообщил мониторинговый проект "OSINT Пчелы" .
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За что молятся оккупанты
В русских молитвенниках Путина назвали архистратигом. Мол, он командует "божьим войском".
В молитвенниках, разданных рашистским военным, Путин был назван архистратигом – верховным командующим божьим войском. Такой же статус имеет Архангел Михаил. Зачем стыдиться? Сразу бы к Богу приравняли,
– говорится в сообщении.
В молитве просят подарить Путину победу и беречь отечество.
Патриарх Кирилл "благословил" русские войска на войну
- Русская православная церковь даже не скрывает, что поддерживает свою армию в войне против Украины.
- 23 февраля 2022 года настоятель русской православной церкви патриарх Кирилл цинично из окликал русских военных до войны. Мол, они должны быть готовы "защищать свой народ".
- Призывы к уничтожению "украинского фашизма" раздавались в РПЦ неоднократно. Но кроме этого, русская православная церковь играет одну из основных ролей в депортации и расселении украинцев на территории России.
- РПЦ расселяет людей в монастырях и приютах. С депортированными проводят так называемые "духовные беседы".