Путіна у таких молитовних назвали "верховним командувачем божого війська". Про це повідомив моніторинговий проєкт "OSINT Бджоли".

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У російських молитовниках Путіна назвали архістратигом. Мовляв, він командує "божим військом".

В молитвениках, які були роздані рашистським військовим, Путін був названий архістратигом – верховним командувачем божого війська. Такий же статус має Архангел Михаїл. Навіщо соромитися? Одразу б до Бога прирівняли,

– мовиться у повідомленні.

У молитві просять подарувати Путіну перемогу й берегти вітчизну.

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