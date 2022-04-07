Российским военным запретили отвечать на звонки с номеров Украины и Беларуси

Российское командование усиливает цензуру в армии. Поэтому военным запретили отвечать на вызовы с украинских и белорусских номеров, а читать им можно только газету "Красная звезда"

Такое распоряжение подписал начальник Ракетных войск и артиллерии страны-агрессора Михаил Матвеевский. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Все должны читать одну газету

В распоряжении для военных оккупационной армии есть требование – не отвечать на телефонные номера, которые начинаются с +375 (Беларусь) или +380 (Украина). Если же звонок принят – все, что сказал собеседник, оккупанты должны воспринимать как брезент и провокацию, а после звонка заблокировать номер.

Также руководство оккупантов стремится "объяснить положительные моменты" в участии в войне против Украины, в частности в виде социальных гарантий и повышения жалованья.

Все оккупанты ежедневно должны читать газету "Красная звезда". Все остальные источники информации объявили такими, которые публикуют ложные данные и фейки.

В разведке отмечают, что Россия вводит такую пропаганду, как в КНДР. Таким образом страна-агрессор углубляет собственную изоляцию.

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