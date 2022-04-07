Таке розпорядження підписав начальник ракетних військ та артилерії країни-агресорки Михайло Матвєєвський. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Усі повинні читати одну газету

У розпорядженні для військових окупаційної армії є вимога – не відповідати на телефонні номери, які починаються з +375 (Білорусь) або +380 (Україна). Якщо ж таки дзвінок прийнятий – усе, що сказав співрозмовник, окупанти повинні сприймати як брезню та провокацію, а після дзвінка заблокувати номер.

Також керівництво окупантів прагне "пояснити позитивні моменти" в участі у війні проти України, зокрема у вигляді соціальних гарантій та підвищення платні.

Усі окупанти щодня мають читати газету "Красная звезда". Усі інші джерела інформації оголосили такими, які публікують неправдиві дані та фейки.

У розвідці відзначають, що Росія вводить таку пропаганду, як у КНДР. Таким чином країна-агресорка поглиблює власну ізоляцію.

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