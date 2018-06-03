Российским спецслужбам не удалось похитить врага Путина из Украины: детали провальной операции

Украинским контрразведчикам удалось помешать масштабной операции на территории Украины со стороны российских спецслужб. Те хотели похитить экс-полковника ФСБ и доставить его в Россию.

Как сообщает ТСН, российские спецслужбы пытались похитить из Украины бывшего полковника ФСБ России, который считается личным врагом хозяина Кремля Владимира Путина.

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Отмечается, что глава мощного антитеррористического подразделения на юге России бежал в соседнее государство в 2014 году из-за конфликта с руководством карательной системы.

"Он вызвал настоящий международный скандал, когда в немецком фильме "Холодная война Путина" рассказал о тайных террористических операциях ФСБ в Европе. Вероятно, лента стала для него приговором. Бывшие работодатели решили похитить ренегата для показательного суда", – подчеркивается в материале.

Как впоследствии заявил сам полковник в комментарии журналистам, доставка в Россию имеет скорее "сакральный характер", ведь "никто не может пойти из структуры".

"Другого варианта, чем мое уничтожение не было", – отметил мужчина.

По информации ресурса, доставить беглеца в Россию должен был украинский гастарбайтер Евгений Эпенер, который для этого получил аванс и после этого выехал из Воронежа в Украину.

Ресурс утверждает, что он имел исчерпывающую информацию о новой личности полковника-диссидента, а за похищение Эпенеру предложили 25 тысяч долларов.

Для осуществления операции Евгений имеет двух приспешников, но для операции участников мало, поэтому нашел профессиональных преступников. Полковника ФСБ должны были похитить к 9 мая. Банда наемников привезла полковника-беглеца на Харьковщину, где разместила в конспиративном доме. Евгений прислал фотоотчет куратору. В это время главный заказчик ждет по ту сторону российской границы. Условия такие: Евгений присылает фото, затем пересекает границу, и забирает деньги вместе с инструкциями, что дальше делать с жертвой. Впоследствии Евгений встречается со своим куратором в российском Шебекино, что возле украинского пункта пропуска "Плетнивка". Назад в конспиративный дом похититель возвращается с полными карманами долларов. При этом ему дали новые указания: доставить беглеца живым,

– по мнению журналистов, такой должна была быть операция по похищению российского полковника.

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Правда, как утверждают авторы, эти планы не удалось воплотить в жизнь, поскольку среди участников банды были украинские контрразведчики, поэтому все время конспиративный дом был под прицелом снайперов, а за квартирой, машиной и даже одеждой похитителей отовсюду следили скрытые видеокамеры. Кроме того, контрразведчики быстро узнали, что похищенного врага Кремля планировали везти в Сумы, а затем к границе с РФ.

"Хорошая новость заключается в том, что в ФСБ есть окно на границе в Сумской области. Плохая новость – агентура противника есть там, где можно получить личные данные любого человека. Даже в украинской тюрьме наемник ФСБ боится российской спецслужбы", – констатируется в статье.

К слову, сам российский полковник заявил, что ему безопаснее будет в Европе.

"Здесь опасно быть. Российские спецслужбы действуют нагло, считая эту территорию своим анклавом, зоной своих постоянных интересов", – заявил он.