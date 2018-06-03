Російським спецслужбам не вдалося викрасти ворога Путіна з України: деталі провальної операції

Українським контррозвідникам вдалося перешкодити масштабній операції на території України з боку російських спецслужб. Ті хотіли викрасти екс-полковника ФСБ та доправити його до Росії.

Як повідомляє ТСН, російські спецслужби намагались викрасти з України колишнього полковника ФСБ Росії, який вважається особистим ворогом господаря Кремля Володимира Путіна.

Читайте також: Інсценування вбивства Бабченка: подробиці операції від СБУ

Зазначається, що очільник потужного антитерористичного підрозділу на півдні Росії втік до сусідньої держави у 2014 році через конфлікт із керівництвом каральної системи.

"Він спричинив справжній міжнародний скандал, коли у німецькому фільмі "Холодна війна Путіна" розповів про таємні терористичні операції ФСБ у Європі. Ймовірно, стрічка стала для нього вироком. Колишні роботодавці вирішили викрасти ренегата для показового суду", – підкреслюється у матеріалі.

Як згодом заявив сам полковник у коментарі журналістам, доправлення до Росії має радше "сакральний характер", адже "ніхто не може піти зі структури".

"Іншого варіанту аніж моє знищення не було", – зауважив чоловік.

За інформацією ресурсу, доправити втікача до Росії мав український гастарбайтер Євген Епенер, який для цього отримав аванс і опісля виїхав з Воронежа до України.

Ресурс переконує, що він мав вичерпну інформацію про нову особистість полковника-дисидент, а за викрадення Епенеру запропонували 25 тисяч доларів.

Для здійснення операції Євген має двох поплічників, але для операції учасників – замало, тому знайшов професійних злочинців. Полковника ФСБ мали викрасти до 9 травня. Банда найманців привезла полковника-втікача на Харківщину, де розмістила у конспіративному будинку. Євген надіслав фотозвіт кураторові. У цей час головний замовник чекає по той бік російського кордону. Умови такі: Євген надсилає фото, потім перетинає кордон, і забирає гроші разом із інструкціями, що далі робити з жертвою. Згодом Євген зустрічається зі своїм куратором у російському Шебекіно, що біля українського пункту пропуску "Плетнівка". Назад до конспіративного будинку викрадач повертається з повними кишенями доларів. При цьому йому дали нові вказівки: втікача доставити живим,

– на переконання журналістів, такою мали бути операція щодо викрадення російського полковника.

Читайте також: ФСБ сповістила про затримання українця зі зброєю в окупованому Криму

Щоправда, як стверджують автори, ці плани не вдалося втілити в життя, оскільки серед учасників банди були українські контррозвідники, відтак увесь час конспіративний будинок був під прицілом снайперів, а помешкання, машину та навіть одяг викрадачів звідусіль пильнували приховані відеокамери. Крім того, контррозвідники швидко дізналися, що викраденого ворога Кремля планували вести до Сум, а потім до кордону з РФ.

"Хороша новина полягає в тому, що у ФСБ є вікно на кордоні в Сумській області. Погана новина – агентура противника є там, де можна здобути особисті дані будь-якої людини. Навіть в українській в’язниці найманець ФСБ боїться російської спецслужби", – констатується у статті.

До слова, сам російський полковник заявив, що йому безпечніше буде в Європі.

"Тут небезпечно бути. Російські спецслужби діють нагло, вважаючи цю територію своїм анклавом, зоною своїх постійних інтересів", – заявив він.