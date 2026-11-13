"Не просто зайти в посадку": Апостол объяснил главное условие удержания освобожденных территорий

Восстановление контроля над территорией не гарантирует ее дальнейшего удержания. Для этого необходимо заранее готовить оборону, обеспечивать взаимодействие между подразделениями и организовывать передачу ответственности за занятые рубежи.

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Что необходимо для удержания территорий?

Отвечая на вопрос о возможных рисках после завершения наступательных действий, командующий подчеркнул, что эффективность операции определяется не только продвижением войск. Командующий ДШВ отметил, что восстановление контроля над территорией не гарантирует, что ее удастся удержать.

По его словам, важно, чтобы подразделения, переходящие к обороне, получали подготовленные позиции, необходимое обеспечение и четко определенные задачи. Апостол также обратил внимание на важность ответственности командиров за ситуацию на своих участках фронта.

Кроме того, Олег Апостол сообщил, что темпы наступления оккупантов на фронте значительно снизились. По словам командующего, несмотря на продолжающиеся атаки, россияне не добиваются быстрых успехов, которые позволили бы им развивать наступление. Одной из причин замедления являются значительные потери личного состава, из-за которых врагу сложнее поддерживать интенсивность боевых действий.