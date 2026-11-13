"Не просто зайти в посадку": Апостол пояснив головну умову утримання звільнених територій

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.

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Що необхідно для утримання територій?

Відповідаючи на запитання щодо можливих ризиків після завершення наступальних дій, командувач наголосив, що ефективність операції визначається не лише просуванням військ. Командувач ДШВ зазначив, що відновлення контролю над територією не гарантує, що її вдасться утримати.

За його словами, важливо, щоб підрозділи, які переходять до оборони, отримували підготовлені позиції, необхідне забезпечення та чітко визначені завдання. Апостол також звернув увагу на важливість відповідальності командирів за ситуацію на своїх ділянках фронту.

Також Олег Апостол розповів, що темпи наступу окупантів на фронті значно знизилися. За словами командувача, попри продовження атак, росіяни не досягають швидких успіхів, які дозволили б їм розвивати наступ. Однією з причин уповільнення є значні втрати особового складу, через які ворогу складніше підтримувати інтенсивність бойових дій.