Российско-украинским отношениям после этого хана

"Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных – хана! Если всех, кто оскорбил президента России, ну и русских людей, прямо сейчас не найдут и не накажут публично!" – это просто потрясающая истерика пропагандистки Скабеевой сегодня на "Первом канале" России.

Кричалка "Путин – ...ло!", с которой маршировали на тренировке парада на Хрещатике украинские десантники разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!

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Завтра я в 17:00 буду на Крещатике, и учитывая огромный резонанс, надеюсь, все участники парада пройдут тренировочным маршем по Крещатику с этой легендарной песней. Одно из подразделений уже конкретно подтвердило, что повторит исполнение песни на тренировке.

Все, кто хочет, чтобы и словом и делом показывают, что российско-украинским отношениям – "хана", завтра поддержат эту песню.

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Скабеева устроила истерику из-за украинских военных / Фото afisha

Скабеевой надо вспомнить, что российско-украинским отношениям пришла хана еще в 2014-м, а когда придет время и наша армия освободит Донбасс, хана придет и многим российским оккупантам.