Обречена на обвал: аналитики объяснили, насколько все плохо в российской авиасфере

Каждый вылет российской военной авиации напрямую зависит от работы АО "Авиаремонт" - ключевого предприятия, обслуживающего парк Воздушно-космических сил России. Именно от нее зависит техническая исправность боевых самолетов, однако внутренние документы свидетельствуют: отрасль в глубоком кризисе.

Об этом сообщают аналитики Dallas.

В каком состоянии "Авиаремонт"?

Компания "Авиаремонт" находится под управлением "Ростеха" и связана с Объединенной авиастроительной корпорацией.

Материалы по состоянию на конец 2025 года показывают глубокий кризис, который особенно заметен на примере самолетов серии "Ан" – машин украинской разработки. После 2014 года Россия потеряла доступ к комплектующим, документации и производственной базе. С тех пор новые самолеты этой серии не появлялись, а старые постепенно теряют пригодность к эксплуатации без возможности полноценной замены.

Последствия уже проявились в катастрофах. В декабре 2025 года после ремонта разбился стратегический Ан-22 во время испытательного полета в Ивановской области – погибли семь членов экипажа. Несмотря на заявления, что самолет не обслуживался с 2007 года, документы свидетельствуют о ремонте в августе 2025-го. 31 марта 2026 года произошла еще одна катастрофа – во время перелета над Крымом упал Ан-26, погибли все 29 человек на борту, среди них генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Официально причиной назвали техническую неисправность.

Впрочем, внутренние отчеты указывают, что это не случайности, а системная проблема. В докладе генерального директора Альберта Бакова, адресованном лично главе "Ростеха" Сергею Чемезову, указано, что 308-й авиаремонтный завод не способен полноценно ремонтировать самолеты серии "Ан". Причины – отсутствие импортозамещения, недостаток конструкторской документации и отсутствие производства запчастей в России.

К этому добавляется невыполнение Министерством обороны графиков технического обслуживания, утвержденных еще в 2023 году. Новая программа решения проблем с финансированием около 300 миллионов долларов, которую разрабатывает Опытный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева, запланирована только на 2029 год. Между тем предприятие уже потратило авансы по госконтрактам, не имеет стабильного финансирования и фактически находится на грани банкротства.

В рамках государственного оборонного заказа на 308 АРЗ проходят капитальный ремонт 14 самолетов и авансовые платежи по госконтрактам уже полностью израсходованы. По словам Бакова, продолжать ремонты невозможно.

Ситуацию усугубляет и кадровая политика: руководитель компании не имеет профильного авиационного опыта, а его назначение связывают с личными связями, а не профессиональной экспертизой. Баков является зятем Никиты Михалкова – режиссера, входящего в ближайшее окружение Кремля, – и близким другом заместителя главы "Ростеха" Игоря Завьялова.

Какие могут быть последствия?

Россия эксплуатирует около 368 самолетов серии "Ан", из которых 143 нуждаются в ремонте. При этом официально подтверждено: в стране отсутствует производство ключевых комплектующих. В документах прямо указано, что без срочных решений ремонт станет невозможным в течение 18 – 24 месяцев, что будет означать фактический вывод этих самолетов из эксплуатации.

Проблема выходит за пределы военной сферы. В Сибири и на Дальнем Востоке самолеты типа Ан-24 и Ан-26 остаются основой гражданского авиасообщения, поэтому техническая деградация напрямую влияет и на безопасность пассажиров.

По оценкам украинской разведки, к 2030 году Россия может потерять до половины своего гражданского авиапарка.

