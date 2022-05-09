Лента новостей информагентства наполнилась антипутинскими заголовками, передает 24 канал.

К теме Хакеры Anonymous сломали принтеры рашистов и печатают антипутинские призывы

Среди них:

"Путин оказался главным русофобом мира";

"Путинская Россия призерает закон";

"Россия решила убить свою природу";

"Россия полностью уничтожила Мариуполь";

"Россия бросает трупы своих солдат в Украине" и т.д.

Информагентство "Лента.Ру" сломалось: фотодоказательства

Статьи можно до сих пор просмотреть в архиве

Несмотря на то, что на 10 утра ленту новостей уже почистили, скриншоты расходятся в соцсетях и телеграм-каналах, а в архивах можно до сих пор просмотреть статьи по этой ссылке.

Статьи, вышедшие утром 9 мая на "Лента.Ру" остались в архиве: скриншот

В то же время, источники издания Meduza сообщают, что сайт "Лента.Ру" не был сломан. По данным СМИ, критические и антипутинские публикации о режиме Путина и войне в Украине являлись акцией сотрудников информационного агентства.

В Meduza сообщают, что сайт "Лента.Ру" не был взломан: скриншот

Хакеры сломали сетку речи ТВ

Напомним, что в понедельник, 9 мая, хакеры полностью взломали сетку вещания ТВ России и вместо расписания программ появились антивоенные сообщения и напоминания о том, что Россия развязала войну против Украины.

На экране было написано: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. Телевидение и власть лгут – ни войне".

Такую картинку на экранах россияне наблюдали на разных провайдерах и телевизионных сервисах. По всей вероятности, хакерам удалось проникнуть в системы телекоммуникационных компаний, среди которых Ростелеком и приставка для ТВ Wink.

Добавим, что российское пропагандистское телевидение уже не в первый раз удалось сломать.

В начале марта хакерская группировка Anonymous вместо "промывающих" мозги россиянам вместо привычных ток-шоу показала миллионам зрителей на территории России реальные кадры того, как путинская армия с воздуха сбрасывает бомбы и ракеты на мирный украинский город Харьков. Видеозаписи появились в частности на телеканалах "Россия 24", "Первый канал" и "Москва 24"

США вводят санкции против российских телеканалов

Вчера после встречи лидеров стран "Большой семерки" США анонсировали санкции против российских телеканалов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 1" и НТВ.

Именно эти каналы наиболее связаны с Кремлем и считаются самыми популярными в России. США запрещает размещение рекламы и предоставление оборудования каналам. Они были среди самых крупных получателей иностранного дохода.

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