Российское искусство врать не помогает, – Подоляк о том, как оккупанты признали свои потери

Михаил Подоляк рассказал о том, как оккупанты признали свои потери. В частности он вспомнил, что России пришлось признать убитыми 9861 человека, а не 500 как лгали раньше.

Советник главы Офиса Президента написал об этом в телеграме вечером 21 марта. То есть потери Москва признала фактически только на 26-й день войны, которую начала против Украины, однако впоследствии данные исчезли.

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В России назвали количество их погибших, а затем "передумали"

Русское искусство лгать уже не помогает. Минобороны России было вынуждено официально признать, что в Украине погибли не 500 человек, а 9861. Это много. Катастрофически много для русской пропаганды. И для русских матерей,

– написал Подоляк.

Политик заверил, что это только начало осознания их национальной катастрофы, ведь на самом деле погибших россиян почти вдвое больше.

Однако информацию, предоставленную официальным пресс-секретарем Минобороны России, Конашенков озвучил на страницах российской "Комсомольской правды". Однако впоследствии информация исчезла с сайта.

То есть текста "по данным Минобороны России, в ходе спецоперации в Украине вооруженных сил России потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека…" больше нет на сайте.

И правильно, зачем современной Океании знать хотя бы частичную правду,

– заметил Подоляк.



Первый вариант разговора о потерях / Скриншот с сайта



Беседа без указания числа потерь / Скриншот с сайта

То есть с сайта исчезли данные Минобороны России, в которых говорилось, что оккупанты в Украине уже потеряли:

мертвыми – 9 861 военнослужащий;

ранеными – 16 153.

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