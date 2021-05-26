Российское и японское суда столкнулись в Охотском море: есть погибшие – видео

Российский сухогруз "Амур" вблизи побережья Японии врезался в японское рыболовное судно "Дайхати Хоккомару". В результате катастрофы погибли 3 японца. Причиной трагедии могла стать плохая видимость.

Сухогруз направлялся в порт "Корсаков". Столкновение произошло в 23 километрах к северо-востоку от порта Момбецу.

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Погибли 3 японца

"Амур", водоизмещение которого 662 тонны, фактически перевернул рыболовное судно с водоизмещением 9,7 тонны. Российские моряки вытащили из воды 5 японцев, однако 3 из них уже были мертвы: 60-летний старший механик и двое 30-летних членов экипажа. Экипаж сухогруза не пострадал.

Россияне говорят, что с их судном – все в порядке

Россияне уверяют, что у судна все в порядке с документацией. "Амур" прошел обязательную сертификацию в 2020 году. Сейчас сухогруз отбуксировали в порт Момбецу для проведения расследования. Эксперты должны разобраться, сработало ли оборудование, предупреждающее о сближении. Также выяснят, правильно ли действовали команды. На месте катастрофы пока работают катера спасательной службы.

Что известно о сухогрузе "Амур"

Построен в 1989 году в Японии. Судно ходит под российским флагом и базируется в порту Невельск.

Смотрите видео с места катастрофы: