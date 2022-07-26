За неделю до дня ВМФ россии руководители морской группировки оккупантов в Крыму начали тщательные проверки и подготовку к празднику. Как оказалось, моральный дух бывшего Черноморского флота находится на очень низком уровне.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, из-за очень низкого уровня дисциплины среди моряков командование начало массовые карательные меры. Ибо оказалось, что почти во всех подразделениях военнослужащие массово употребляют алкоголь даже в рабочее время.

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Кроме того, российские моряки постоянно игнорируют приказы офицеров, а это касается даже срочников.

Формально флота давно не существует

Верхушка того, что по инерции до сих пор называется Черноморским флотом, испытывает фантомную боль по потерянному крейсеру "Москва". И поэтому находится в крайне подавленном настроении.

Формально вся морская группировка россии в Черном море является лишь флотилией, ведь по определению у флота должен быть флагман. И этот факт очень злит как представителей штаба в Севастополе, так и непосредственно руководителя российского ВМФ адмирала Евменова.

Также захватчики всерьез задумались о полном выводе остатков флота из "города русских моряков" в Новороссийск – одальше от вероятного поражения украинскими ракетами.

Фактически же сейчас все российские возможности в Черном море заключаются в том, чтобы наносить сокрушительные удары по украинским гражданским объектам. Путинские орки убивают ни в чем не повинных женщин и детей, прекрасно при этом понимая, что они делают. Они методически совершают военные преступления от собственного бессилия. В те же короткие промежутки времени, когда до них доходят мысли о совершенном, ордынцы напиваются до потери сознания.

Должны были захватить Одессу, но сломали зубы о Змеиный

Тот факт, что штабные офицеры не могут собрать подчиненных в кучу, к сожалению, никак не влияет на способность захватчиков мстить Украине. Но такая ситуация никак не нравится руководству флотилии, потому в группировке и начались проверки с наказаниями. Таким образом, россияне и перебежчики с украинского флота срывают свою злость на подчиненных. Ибо внезапно для них их карьеры оказались под огромным вопросом, а от боеспособности остатков группировки зависит вся их дальнейшая судьба.

В случае, если офицеры не смогут навести порядок во флотилии, в Москве могут пойти на непопулярные шаги и поувольнять даже высшее руководство группировки. Ведь все действия флотилии во время полномасштабной войны максимально неудачны. Ибо путин с помощью своего флота собирался захватить Одессу, а все его достижения свелись только к жестам доброй воли на Змеином.

Так что, личная гордость русского царька не только превратилась в сборище кораблей, но и позорно отступила для нанесения террористических ударов, оставив при этом на дне морском большой десантный корабль "Саратов", крейсер "Москва", буксир "Василий Бех" и кучу катеров.