Российское командование обманывает контрактников, чтобы удержать их на войне

Служба безопасности Украины сообщила, что россияне обманывают своих контрактников, чтобы удержать на войне в Украине.

Согласно информации, они автоматически продлевают им контракты, закончившиеся еще до начала боевых действий.

Важно Украина постепенно зачищает и освобождает определенные территории, – советник главы МВД

В случае протестов или желания отказаться солдатам угрожают арестом за дезертирство.

Один из российских контрактников процитировал слова своего командира: "Вы домой вернетесь или "грузом 200", или "грузом 300", или от 7 до 12 лет".

Кроме того, оккупант отметил, что они готовы бунтовать, самовольно покидая службу. Ведь он по приезду в Беларусь планировал купить билет на поезд и поехать домой.

Еще в начале февраля российский контрактник подписал рапорт на увольнение, однако его отправили "на учения". Утверждали, что они завершатся к 20 числу.

"Пока россияне ищут способ, как не воевать в Украине – подсказываем им: можете сдаться в плен", – добавили в СБУ.

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