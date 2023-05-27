Чем больше враг оттянет сил, тем легче нам будет – как в контрнаступлении, так и в выбивании их войск с нашей территории. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Положение россиян будет усложняться

У нас на границе стоят войска, поэтому ничего особенного на границе захватчики совершить не могут. Обстрелы, провокации и попытки захода ДРГ на нашу территорию – мы со всем этим боремся.

Да, количество войск на государственной границе увеличится. Это несет определенные риски, но очень существенно помогает фронту в плане ослабления российской группировки, уменьшения ее численности и количества вооружения и техники, которые они заберут с собой.

"Не переживайте, мы к этому готовы. У нас есть рубежи обороны и войска, что их охраняют", – сказал военный эксперт.

Что касается того, чем враг собирается брать Луганскую и Донецкую область в административных границах, как сказал Путин, очень интересный для россиян вопрос. По словам Жданова, ничем.

Сегодня наступательные действия русской армии носят локальный характер. Успеха ни на одном участке нет. Тот же Вагнер в Бахмуте уже сточился. Пригожин плачется, что его нужно выводить, спасать, иначе от него останутся "рожки да ножки". Чем дальше в лес, тем больше Россия станет в оборону,

– подчеркнул Жданов.

Безусловно, россияне продолжат атаковать нас, но на определенных участках. Они будут действовать по принципу "лучшая защита – это нападение".

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Стратегически русские войска уже переходят к обороне, поэтому ни о каких админграницах Луганской и Донецкой областей уже не говорится. Как отметил Жданов, 9 месяцев штурма Бахмута показали все, на что способна российская армия – это ее потолок. Плато, на которое они вышли и продержались на нем более полугода. Теперь все пойдет только на убыль. Украинское контрнаступление еще больше ухудшит положение российских войск.

Очень классная ситуация создалась для российского командования – сейчас они на растяжке. Им нужно выводить войска из Украины, чтобы прикрыть государственную границу от набегов РДК и "Свободы России". Они сегодня представляют реальную угрозу,

– объяснил военный эксперт.

С другой стороны, значит, нужно ослаблять позиции. Более того, мобилизация не справляется. Желающих воевать все меньше, ловить их все труднее.

"Военнообязанные также приобретают навыки уклонения от повесток. Российское командование очень сильно "прессует" срочников в частях, чтобы подписывали контракт, но это не покрывает потребности фронта. Так что ситуация у них усложняется с каждым днем", – подытожил Олег Жданов.

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