Путин приказал до инаугурации Трампа освободить Курщину от ВСУ. Однако такой дедлайн он уже переносит не впервые.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что российским войскам не удастся отбросить ВСУ с Курщины.

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Бои на Курщине

Свитан отметил, что есть несколько причин, почему россиянам не удастся выполнить свою задачу на Курщине:

СОУ там хорошо зацепились.

Войска КНДР не дают россиянам никакого преимущества, наоборот заметна дезорганизация по разным направлениям, когда части войск КНДР первыми попадают под удары тогда, когда нужно быстро принимать решения в коммуникации, а они не готовы работать в связке с россиянами.

Наша группировка на Курщине усиливается именно для выполнения основной там задачи. Это уничтожение армии врага. Задача любой армии, обороняющейся, уничтожить как можно больше вражеской техники и личного состава, что мы и делаем на Курском направлении,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Удар "Шахеда" по дому в Белгороде

Недавно было обнародовано видео удара БПЛА по жилому дому в Белгороде. По словам летчика-инструктора, россияне сперва говорили, что это наши БПЛА ударили по мирному российскому населению, пытаясь расшатать международное сообщество.

"В этот же момент появились кадры, где четко видно, что заходит на выполнение боевой задачи по уничтожению российских гражданских их же "Шахед". Это тот самый "рязанский сахар". Так в свое время более 20 лет назад российская ФСБ взрывала свои же многоэтажки", – подчеркнул военный эксперт.