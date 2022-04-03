Российское минобороны за два часа до удара сообщило об "уничтожении точек" в Тернополе
3 апреля 2022 , 22:58Читати новину українською
Российское минобороны 3 апреля за два часа до удара сообщило об "уничтожении точек" в Тернополе. Сергей Надал заявил, что в городе прогремел взрыв около 22:28.
Между тем, минобороны России опубликовало в соцсетях сообщение об "уничтожении точек" в Тернополе еще в 20:06. Изверги цинично заявили об уничтожении топливных хранилищ.
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Тем временем воздушную тревогу в Тернополе объявили около 22:17. А уже в 22:28 мэр Надал сообщил, что "в городе был слышен взрыв". Никаких деталей пока не раскрывают.
Пост минобороны России / Скриншот 24 канала
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