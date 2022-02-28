Российское мотострелковое подразделение понесло потери на рубеже Сумы – Ахтырка – Полтава
28 февраля 2022 , 13:21Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделение российских оккупантов понесло значительные технические и физические потери от украинских защитников. В ведомстве отметили, что мотострелковое подразделение потеряло свой наступательный потенциал.
Силы противника понесли значительные потери на рубеже Сумы – Ахтырка – Полтава. Там их ждали украинские военные, которые остановили наступление противника.
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Полный текст сообщения:
Мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже СУМЫ – АХТЫРКА – ПОЛТАВА понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал.
ВСУ
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