Речь идет об огневых поражениях, пехоту и технику оккупанты не могут использовать. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что ВСУ действуют нестандартными эффективными методами.

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Действия россиян возле Покровска

По словам генерала армии, россияне добираются до города только огневыми средствами – минометно-ракетные системы, которые могут бить на расстоянии до 40 километров, дальнобойная артиллерия, КАБы и беспилотники.

Все другие средства продвижения – бронетехника и живая сила оккупантов до Покровска не доходят. Российская пехота идет по окрестностям города с разных направлений, пытаясь охватить Покровск в полуокружение, после чего взять ВСУ в окружение.

Таким образом враг может захватить важные трассы, например, дорогу из Покровска в Павлоград, и железнодорожные пути, которые поставляют украинской армии оружие, боеприпасы и личный состав.

Мы этого сделать врагу не даем, проводим контратаки, а самое главное – уничтожаем важную часть всех россиян, которые воюют на фронте. Здесь есть где-то 40%. Таким образом мы обесцениваем задачи врага по захвату Покровска,

– подчеркнул Маломуж.

Украинские военные возле города работают в защищенных зонах и создают укрепленные районы возле города и в самом городе, что враг не смог пройти дальше.

Куда россияне подошли возле Покровска: смотрите на карте

Генерал армии добавил, что россияне действуют традиционными методами ведения штурмов и боевых действий, зато ВСУ действуют нестандартно, к чему враг не готов. Говорится об ударах по оккупантам с тыла.

К слову, аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне планируют перерезать наземные пути в Покровске, чтобы заставить ВСУ выйти из города, благодаря атакам тяжелой пехоты.